Sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 11 gözaltı

Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK'ya operasyon yaptığını açıkladı.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 1 AK-47 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 704 fişek, 1 SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 45 fişek ve 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 10 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA