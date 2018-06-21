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Sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 11 gözaltı

PKK/KCK terör örgütüne operasyonda, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 11 gözaltı

Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK'ya operasyon yaptığını açıkladı.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 1 AK-47 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 704 fişek, 1 SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 45 fişek ve 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 10 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, sosyal medya, propaganda, PKK, kck, gözaltı, ankara
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