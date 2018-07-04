  • 04 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.673
    EURO 5.443
  • BIST 97230.07
    ALTIN 188.701
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sosyal medyadan paylaşılan ışık ihlaline para cezası

Sosyal medyadan paylaşılan ışık ihlaline para cezası

Zonguldak'ta kırmızı ışıkta motosikletiyle bekleyen Özcan Alper'in yanından hızla geçen ve motosikletin dikiz aynasına çarpan otomobil sürücüsüne 235 lira ceza kesildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sosyal medyadan paylaşılan ışık ihlaline para cezası

Zonguldak'ta motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Alper'in arkasından gelen otomobil sürücüsü, durmayıp hızla geçti. Otomobilin, motosikletin dikiz aynasına çarpması sonucu Alper, düşme tehlikesi geçirdi. Bu anlar, Özcan Alper'in kaskındaki kameraya anbean yansıdı. 

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Özcan Alper, kırmızı ışık ihlalinin yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün tespit edildiğini ve 235 liralık para cezası uygulandığını duyurdu. 

"O adama; yaptığını beğendin mi? Kırmızı ışıktan geçtin, kendini riske ettin hadi neyse. Peki motosikletli adama çarpmışsın, farkında mısın? Bari okkalı bir özür dile. Bir daha yapma böyle bir hile. Ceza yazılsa bile git kuzu kuzu öde. Peşin öde yüzde 25 indirim var. Şakamız yok, biliyorsun. Sana gelene kadar beklersen 235 lira. Peşin öde düşür üstünden 176.25 lira ya da 15 güne kadar mahkemeye başvur. Yapmadım, etmedim, ben değildim. Takdir senin kardeşim. Sana da motosiklet sürücüsü Özcan Bey'e de geçmiş olsun."


 

Kaynak: DHA

Etiketler: zonguldak, sürücü, motosiklet, kırmızı ışık, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER