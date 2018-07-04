Sosyal medyadan paylaşılan ışık ihlaline para cezası

Zonguldak'ta motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Alper'in arkasından gelen otomobil sürücüsü, durmayıp hızla geçti. Otomobilin, motosikletin dikiz aynasına çarpması sonucu Alper, düşme tehlikesi geçirdi. Bu anlar, Özcan Alper'in kaskındaki kameraya anbean yansıdı.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Özcan Alper, kırmızı ışık ihlalinin yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün tespit edildiğini ve 235 liralık para cezası uygulandığını duyurdu.

"O adama; yaptığını beğendin mi? Kırmızı ışıktan geçtin, kendini riske ettin hadi neyse. Peki motosikletli adama çarpmışsın, farkında mısın? Bari okkalı bir özür dile. Bir daha yapma böyle bir hile. Ceza yazılsa bile git kuzu kuzu öde. Peşin öde yüzde 25 indirim var. Şakamız yok, biliyorsun. Sana gelene kadar beklersen 235 lira. Peşin öde düşür üstünden 176.25 lira ya da 15 güne kadar mahkemeye başvur. Yapmadım, etmedim, ben değildim. Takdir senin kardeşim. Sana da motosiklet sürücüsü Özcan Bey'e de geçmiş olsun."

Şakamız yok, biliyorsun!

Sana gelene kadar beklersen: 235 TL

Peşin öde düşür üstünden : 176.25 TL

Ya da 15 güne kadar mahkemeye başvur, yapmadım, etmedim; ben değildim...

Takdir senin kardeşim.

Sana da motosiklet sürücüsü ÖZCAN beye de geçmiş olsun! pic.twitter.com/NM96gEvIyY — TURANLI (@MetinTURANLI) 4 Temmuz 2018

Kaynak: DHA