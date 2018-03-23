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Buradasınız : » » Sosyal medyadan müstehcen yayına gözaltı

Sosyal medyadan müstehcen yayına gözaltı

İstanbul'da bir kişi, sosyal medyadan müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan müstehcen yayına gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi bulunan T.Ö. (31) hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli T.Ö.'yü Ataşehir'deki adresinde yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, müstehcen yayın, İstanbul, gözaltı
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