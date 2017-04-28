Sosyal medyadan izinsiz gösteri çağrısına gözaltı

Çorlu ilçesindeki terör operasyonunda, halk oylamasının ardından sosyal medyada vatandaşları izinsiz gösteriye çağıran paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk oylamasının ardından toplumsal olaylar çıkarmayı hedefleyen, sosyal paylaşım siteleri üzerinden vatandaşlara sokaklarda toplanma ve eylem yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunan sol terör örgütleriyle irtibatlı bir grubu tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, S.G, B.S, M.B.A. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, CD, DVD, flash bellek, örgütsel kitap, dergi gibi dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.