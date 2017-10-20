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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına 5 gözaltı

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına 5 gözaltı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 kişinin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunup FETÖ/PDY propagandası yaptığını tespit etti.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler M.K, B.K. ve Y.A. ile özel sektör çalışanı A.Y. ve C.K. eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, kayseri, fetö, PDY, FETÖ operasyonu, sosyal medya propaganda
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