Sosyal medyadan FETÖ propagandasına 20 yıl hapis istemi

Pozantı Kaymakamlığı, Burhan G'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "Çok şükür zafer yakındır bugünü de gördük binlerce kez şükür. Belki bir süre zorluk olacak ama sonucunda bir zafer var çok şükür." şeklinde paylaşımlarda bulunulduğunu belirleyip, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet savcısı, daha önce iki kez tutuklanıp tahliye edilen Burhan G. hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp, "Örgüt içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, darbe girişimi gecesi alkol aldığını, belirtilen paylaşımları ve beğeniyi kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Kaynak: AA