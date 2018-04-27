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Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına operasyon: 14 gözaltı

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına operasyon: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanlarının katılımıyla kent merkezi ile Nizip ilçesinde, terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda av tüfeği ve buna ait 9 fişek, 8 örgütsel kitap ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, DEAŞ, operasyon, gözaltı, propaganda
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