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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama

Eskişehir'de sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğana hakarete tutuklama

Eskişehir'de sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri, halkı izinsiz gösteri ve toplantılara çağırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri, halkı izinsiz gösteri ve toplantılara katılmaları yönünde kışkırttıkları öne sürülen G.K, M.K, O.K. ve E.T'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

M.K. ve O.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K. adli kontrol şartıyla salıverildi, E.T. ise tutuklandı.

Etiketler: eskişehir, cumhurbaşkanı erdoğan, sosyal medya, terör propagandası
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