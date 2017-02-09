  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sosyal medyadaki terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadaki terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından Arnavutköy'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Sosyal medyadaki terör propagandasına tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kule vinç operatör yardımcısı E.A'nın "Facebook" üzerinden provokatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan arama kararının ardından jandarma ekiplerince Arnavutköy'deki iş yerinde yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve toplatılma kararı bulunan yasak yayın ele geçirildi.

E.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

Etiketler: sosyal medya, terör örgütü, propaganda, jandarma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
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