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Sosyal medyadaki "kışkırtıcı mesajlar" tutuklattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, trafik kazası sonrası çıkan kavgayı "kışkırtıcı mesajlarla" sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Sosyal medyadaki &quot;kışkırtıcı mesajlar&quot; tutuklattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, trafik kazası sonrası çıkan kavgayı "kışkırtıcı mesajlarla" sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.T. (23) Anafartalar Mahallesi'nde minibüsün çarptığı Suriyeli çocuğun yakınları ile şoför arasında çıkan kavgayı sosyal medyadan duyurarak kışkırtıcı paylaşımlarda bulundu.

Emniyete çağrılan B.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. çıkarıldığı mahkemece, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Etiketler: denizli, Pamukkale, sosyal medya, denizli kaza
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