Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı karşıtı terör propagandası yapanlara operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Muş'ta bir kişi gözaltına alındı

Muş'ta ise "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyadan terör örgütü PYD/PKK lehine propaganda yapan kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Mardin'de 2 kişi yakalandı

Diyarbakır ve Mardin'de de "Zeytin Dalı Harekatı" üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan, biri HDP'li yönetici 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da terör propagandasına 6 gözaltı

Muğla'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve gerçek dışı bilgi paylaştıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 6 kişiye gözaltı

Bursa'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 57 kişi tespit edildi

Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, harekatın başlatıldığı 20 Ocak'tan itibaren sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan terör propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden, cumhurbaşkanına ve kamu görevlilerine hakaret eden 57 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA/TRT Haber