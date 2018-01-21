Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı karşıtı terör propagandası yapanlara operasyon

İstanbul, Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.

İstanbul ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları üzerinden PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

Diyarbakır'da gözaltı kararı çıkarılan 17 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Muş ve Mardin'de ise 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sokağa çıkma çağrısına soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesaplarından sokağa çıkma çağrısı yapan 4 HDP'li Van milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan için soruşturma başlattı.

Kilis'te bir köyde yapılan operasyonda ise PKK'ya silah sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 5 uzun namlulu silah ve bir tabanca ele geçirildi.

HDP'li vekil Önlü'nün paylaşımlarına inceleme

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen inceleme çerçevesinde, güvenlik birimleri, Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarını araştırmaya başladı.

İncelemenin ardından bir suç unsuru tespit edilmesi halinde hazırlanacak dosya, gerekli yasal işlemin yapılması için Önlü'nün milletvekili olması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

HDP'li ilçe başkanına PKK propagandasından gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Baran'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Tunceli merkez kırsalında süren terör operasyonlarında ise, PKK'ya ait 3 sığınak ve bir mağara içerisinde çok sayıda tıbbi malzeme,ilaç ve yaşamsal malzeme bulundu.

Kaynak: TRT Haber