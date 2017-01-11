Sosyal medyada terörist temizliği: 7 gözaltı

İzmir Barosu, bir polis ile bir adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, aşağıladığı ve nefret suçu işlediği" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, İzmir'i hedef alan sosyal medya paylaşımların yakından takip edildiği, İzmir ve İzmirlilere yönelik ayrımcılık, kin ve nefret söylemleri içeren paylaşımlarla mücadele edildiği ifade edildi.

İstanbul'da Aralık ayında meydana gelen terör saldırısı sonrası bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu anımsatılan açıklamada, "Baro şimdi de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırı sonrası Twitter üzerinden paylaşımda bulunan M.Y. adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, adı geçen kişinin açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, aşağıladığı ve nefret suçu işlediğinin belirtildiği aktarıldı.

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da bu tip paylaşımların ulusal veya uluslararası hukuk kapsamında ifade hürriyeti kapsamına girmediğini belirterek, açıkça toplumun içerisine kin ve nefret tohumları ekmeye hizmet ettiğini kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 6 kişinin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.