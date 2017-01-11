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Sosyal medyada terörist temizliği: 33 gözaltı

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 33 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyada terörist temizliği: 33 gözaltı

İzmir Barosu, bir polis ile bir adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, aşağıladığı ve nefret suçu işlediği" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, İzmir'i hedef alan sosyal medya paylaşımların yakından takip edildiği, İzmir ve İzmirlilere yönelik ayrımcılık, kin ve nefret söylemleri içeren paylaşımlarla mücadele edildiği ifade edildi.

İstanbul'da Aralık ayında meydana gelen terör saldırısı sonrası bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu anımsatılan açıklamada, "Baro şimdi de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırı sonrası Twitter üzerinden paylaşımda bulunan M.Y. adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, adı geçen kişinin açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, aşağıladığı ve nefret suçu işlediğinin belirtildiği aktarıldı.

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da bu tip paylaşımların ulusal veya uluslararası hukuk kapsamında ifade hürriyeti kapsamına girmediğini belirterek, açıkça toplumun içerisine kin ve nefret tohumları ekmeye hizmet ettiğini kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 32 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde 26 kişinin sosyal medyadan terör propagandası yaptığını belirledi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: terör propagandası, sosyal medya, sanal teröristler, PKK, izmir saldırı, izmir patlama
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