Sosyal medyada terör propagandasına tutuklamalar devam ediyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu A.Ç, B.Ç, E.M, F.T, M.M, M.S, T.S. ve B.Y'yi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan A.Ç, E.M, M.M, M.S. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer üç zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kocaeli'de 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre sürdürülen çalışma sonucunda ekipler, Çağlar Yıldırım, Hayal Tütün, Benazir Kızıl ve Seyfettin Adıyaman'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Yıldırım, Tütün, Kızıl ve Adıyaman adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.