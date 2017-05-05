Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Malatya'da sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç, D.Y. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.E. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

