  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli M.Z'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlendi.

Ceyhan Mahallesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı Elbistan Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Etiketler: sosyal medya, terör propagandası, tutuklama
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