Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar O.B, E.B, S.B, H.T, İ.H.D. ve A.R.Y, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.B, H.T. ve A.R.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da, 3 Ocakta sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Aydın'da Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriye el konuldu.

İşlemleri için emniyete götürülen zanlıların sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulundukları belirtildi.