Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi U.B'nin, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konu hakkında Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Savcısına bilgi verdi.

İncelemede, U.B'nin herkese açık sosyal medya hesabından terör örgütü propagandasına ait 45 paylaşım yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine U.B, Çağış Yerleşkesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.