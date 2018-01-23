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Buradasınız : » » Sosyal medyada terör propagandasına operasyonlar sürüyor

Sosyal medyada terör propagandasına operasyonlar sürüyor

Yurt genelinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.

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Sosyal medyada terör propagandasına operasyonlar sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptan 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital dokümana el konuldu.

Kayseri

Kayseri'de ise Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı öne sürülen emekli öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sürüyor.

Bingöl

Bingöl'de ise harekatın ardından, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, terör propagandası, PKK
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