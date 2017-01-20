Sosyal medyada terör propagandasına hapis cezası

Samsun'un İlkadım ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ç. (19), Bafra ilçesindeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Yusuf Ç, savunmasında, yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi.

İnşaatlarda çalıştığını dile getiren sanık, "Bir anlık heyecanla böyle bir paylaşım yaptım. Örgüte bir sempatim ve üyeliğim yoktur. Suç unsuru olduğu bilseydim paylaşmazdım. Pişmanım." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı değerlendirilen sanığın tahliyesine karar verildi.