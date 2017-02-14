Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Kilis'te sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurumlarını ve yöneticilerini aşağılayıp hakaret ettiği ve terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan diğer 4 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.