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Sosyal medyada terör propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanık, bir yıl 11 ay ile 3 yıl bir ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.