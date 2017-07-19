  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Sosyal medyada terör propagandasına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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Sosyal medyada terör propagandasına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan tutuksuz sanık Ali Özel ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen Özel, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve ilgili paylaşımları kendisinin yaptığını ancak bunun suç olduğunu bilmediğini savundu.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, PKK/KCK ve bu örgütün uzantısı diğer terör örgütlerinin simge, fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında aleni bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle Özel'in ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de Özel'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Etiketler: Elazığ, sosyal medya, terör propagandası, hapis cezası, pkk/kck
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