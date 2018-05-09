Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fatih ve Yukarı Şehit Kemal mahallelerinde yaşayan 2 kişinin sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilerek, haklarında yakalama kararı verildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.Y. ve L.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sosyal paylaşım hesaplarından devlet büyüklerine hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Zanlılardan ele geçirilen 3 cep telefonu incelemeye alınırken, E.Y'nin cep telefonlarından elde edilen 2 fotoğrafta terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen fotoğrafların bulunduğu belirtildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA