  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.73
    EURO 5.533
  • BIST 97042.48
    ALTIN 189.781
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 12 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 12 gözaltı

Van’da polis ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 12 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Teröre Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyon kapsamında 10 Temmuz 2018 tarihinde il merkezinde 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, terör propagandası, sosyal medya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER