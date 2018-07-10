Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 12 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Teröre Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyon kapsamında 10 Temmuz 2018 tarihinde il merkezinde 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA