Sosyal medyada terör propagandası

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Adıyaman merkezli, Kahta ve Gölbaşı ilçeleri ile Mardin'de 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan firarda olan 4 kişinin de arandığı öğrenildi. AA