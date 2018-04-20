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Sosyal medyada silah satışına gözaltı

Trabzon'da, sosyal medyadan silah satışı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

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Sosyal medyada silah satışına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, sosyal paylaşım sitesinde oluşturduğu "KTÜ 2. El Eşya Platformu"ndan silah satışı yaptığı öne sürülen M.A.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 el yapımı tabanca ve bu silahlara ait 11 mermi ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı, internet üzerinden silah satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.A.T'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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