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Sosyal medyada PKK temizliği sürüyor

Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Sosyal medyada PKK temizliği sürüyor

Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu bulunan sanık Nur Sait Tekgül ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen Tekgül, üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade ederek, iddianamede belirtilen hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

İddia olunan paylaşımları da kendisinin yapmadığını iddia eden Tekgül, telefonuyla facebook hesabına girmediğini kaydetti.

Sanık avukatı Özgür Devran Üneşi de müvekkilinin bir partide görev yaptığını, o dönemde kendisini tanıyan kişilerce bu hesabın açılmış olabileceğini öne sürdü.

Tüm delillerin toplandığını anlatan Üneşi, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, kendi adına olan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında farklı tarihlerde birden çok şekilde terör örgütü PKK/KCK'nın şiddet, cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici paylaşımlar yapmak suretiyle örgüt propagandasını yaptığı, böylelikle üzerine atılı suçu işlediği tüm yargılama kapsamında anlaşılan sanığın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2, Türk Ceza Kanunun 43/1, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen ceza miktarı ve tutuklama tarihini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Etiketler: sosyal medya, Kocaeli, PKK, kck, terör propagandası
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