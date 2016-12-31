Sosyal medyada PKK temizliği devam ediyor

Batman'da, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Siirt
Siirt'te, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.