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Sosyal medyada PKK temizliği: 14 gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyada PKK temizliği: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, kentteki toplumsal olaylarda örgütün propagandasını yaptıkları, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 2'si ise adreslerinde bulunamadı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait çok sayıda yasak yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven ve örgütün propagandasını yapan paylaşımlarda bulundukları belirlenen E.S, M.M.T, C.A ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler: sosyal medya, pkk propagandası, terör, sanal teröristler
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