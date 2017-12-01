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Sosyal medyada 'fenomen' olmak için canlı bomba süsü vermiş

Erzurum'da kendisine "canlı bomba" süsü verip bir akaryakıt istasyonuna giden kişi, polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Sosyal medyada fenomen olmak için canlı bomba süsü vermiş

Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği bulunduğu izlenimi veren yelek giyen ve elinde tabanca olan G.B. (34), Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi İbrahim Polat Caddesi girişindeki bir akaryakıt istasyonuna ait otoparka gitti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elindeki silahını almayı başardıkları G.B'yi etkisiz hale getirdi ve bölgeye bomba uzmanı ekip çağırdı.

Uzman ekip beklenirken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıp çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Akaryakıt istasyonuna giden uzman ekiplerce yapılan incelemede, G.B'nin üzerindeki bomba süsü verilen yelekte, kablolar ve kartondan yapılıp bombaya benzetilen düzenek olduğu ancak herhangi bir patlayıcı bulunmadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan G.B, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sosyal medyada "Fenomen" olmak için satın almış

Zanlı G.B, emniyette alınan ilk ifadesinde, "Yakın zamanda bu yeleği internetten satın aldım. Amacım sosyal medyada 'fenomen' olmaktı." dedi.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılan G.B emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: erzurum, canlı bomba, akaryakıt istasyonu
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