Sosyal medyada 15 Temmuz hain darbe girişimine tepkiler

Gizli örgütlenerek başta askeriye, emniyet, mülkiye, adliye, maliye olmak üzere sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 2. yıl geçti.

Devletin emanet ettiği silahları millete doğrultan ve demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ihanet şebekesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak sürdüğü 2 yıl önceki darbe girişimi, hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne sadece bir gün kalmışken o kanlı geceye tanıklık eden vatandaşlar 15 Temmuz'da demokrasiyi seçiyorum manasına gelen #IChoseDemocracyOnJuly15 İngilizce etiketi ile Twitter'da paylaşım yapmaya devam ediyor. Etiket şimdiden Türkiye'de Trend Topic (TT) listesinde 2. sırada yer almış durumda.

Kullanıcılar İngilizce olarak hazırlanmış görselleri paylaşarak o kanlı gecede neler yaşandığını dünyaya bir kez daha duyuruyor.

"Dünya çapında özgürlük ve demokrasi destekçileri, bizimle birlikte dayanışma içinde durdu"

"Demokrasinin koruyucuları haline geldik"

"En karanlık gece, en aydınlık umudu ortaya çıkardı"

"Siviller, darbecilere karşı herhangi bir silah kullanmadı"

"Geleceğimizi korumak için, darbecilere karşı birlikte direndik"

"Türk demokrasi zaferinin sembolü 15 Temmuz"

"15 Temmuz, Türk demokrasisinin darbecilere karşı direnişini gösteriyor"

"FETÖ'nün darbe girişimi başarısız oldu, demokrasi kazandı"

"Milyonlar, demokrasi ve özgürlükleri için sokaklara çıktı"

"Türk halkı, darbecilere karşı birlikte direniş gösterdi"

"Milyonlar Türkiye'de demokrasiyi destekledi, darbecileri kınadı"

"Tarih yazdık, demokrasiyi seçtik"

"15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Dayanışma Günü"

"Milyonlar Türkiye'de demokrasiyi destekledi, darbecileri kınadı"

"Milyonlarca insan, darbe girişimine karşı tek ses"

"15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Dayanışma Günü"

Kaynak: TRT Haber