Sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen S.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin tüm mensuplarının deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.