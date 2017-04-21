Sosyal medya üzerinden propagandaya tutuklama

Elazığ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve sosyal medya üzerinden bu doğrultuda paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 6 şüpheliden biri jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, diğer 5 şüpheli Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.