Sosyal medya teröristleri tek tek yakalanıyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalarda M.E.T., S.İ., B.A., H.P., A.Ç., H.İ., İ.H.D., C.D., A.K. ve S.T'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, tüfeğe ait 128 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 362 tabanca mermisi, 9 cep telefonu, 4 bilgisayar, 27 örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bursa
Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP Osmangazi ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.