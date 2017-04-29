Sosyal medya paylaşımları teröristi ele verdi

Hakkari'de, sosyal medyada yer alan görüntülerde güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı tespit edilen terör örgütü üyesi M.Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis istemiyle yeni iddianame hazırlandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Şemdinli ilçesinde 18 Ağustos 2016'da güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında, sosyal medyada çıkan bazı görüntüleri incelemeye aldı.

İncelemelerde, 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak'ın öldürüldüğü saldırıda gözcülük yapan ve "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla hakkında dava açılan M.Ç'nin, sosyal medya yer alan görüntülerde, Şemdinli'deki başka saldırılara da katıldığı belirlendi.

Başsavcılık, Budak'a yönelik saldırıdan 38 gün sonra Şemdinli 2'nci Hudut Tabur Komutanlığına teslim olan M.Ç. hakkında saldırılarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet Savcısı İlyas Abukan tarafından hazırlanan iddianame, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede M.Ç'nin "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

M.Ç'nin geçen yıl terör örgütüne katılmak üzere Yüksekova ilçesine gittiği, burada aldığı eğitimin ardından Orman Mahallesi'nde çukur kazıp barikat kurarak güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı ifade edilen iddianamede, sanığın keskin nişancı tüfeği kullanan teröristin yardımcılığını yaptığı, sırtında taşıdığı çantadaki mermileri keskin nişancıya verdiği vurgulandı.

M.Ç'nin olaylara müdahale eden güvenlik güçleri için "Zırhlı araçla geldikleri için ateş açmadım ancak yaya gelselerdi silahımı kullanırdım." ifadesini kullandığı kaydedilen iddianamede, Yüksekova'da güvenlik güçlerince başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle" operasyonun son günlerinde Irak'a kaçtığı kaydedildi.

Şemdinli'de 14 Eylül'de Budak'a yönelik saldırının ardından güvenlik güçlerine teslim olan M.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde, siyasetçi Ahmet Budak'ın öldürülmesi talimatını "Agir" ve "Hamza" kod adlı teröristlerin verdiğini anlattı.

İddianamede, dosyanın, Budak'ın öldürülmesiyle ilgili dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.