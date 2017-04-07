  • 07 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.729
    EURO 3.966
  • BIST 88590.57
    ALTIN 151.768
Buradasınız : » » Sosyal medayada terör propagandasına hapis

Sosyal medayada terör propagandasına hapis

Sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 1 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sosyal medayada terör propagandasına hapis

Elazığ'da sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan yargılanan sanık, 1 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Selahattin Yergin hazır bulundu.

Yergin, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ile kendi fotoğrafını paylaştığını belirtti.

Terör örgütüne ait diğer paylaşımların kendisine ait olmadığını, arkadaşlarının paylaşmış olabileceğini ileri süren Yergin, bu paylaşımların suç olduğunu bilmediğini iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek paylaşımından dolayı özür dileyen Yergin, beraatini talep etti.

Savcı, mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün cenaze töreniyle ilgili görüntü paylaştığı, terör örgütü mensuplarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çukur kazarak silahlı saldırılarda bulunmasını haklı bulduğu, öz yönetim taleplerine sahip çıktığı ve DEAŞ terör örgütüne yardım yapıldığı şeklinde paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetince, Yergin'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verildi.

Etiketler: sosyal medya, terör örgütü, PKK, terör propagandası, kck
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER