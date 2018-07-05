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Soru sızdırmaktan aranan FETÖ şüphelisine tutuklama

2010 KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili Ankara'da açılan davada hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen, Kırşehir'de yakalanıp tutuklandı.

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Soru sızdırmaktan aranan FETÖ şüphelisine tutuklama

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman'da kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan E.G.'nin GBT sorgusu sırasında KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen olduğu ve hakkında 2010 KPSS sorularının sızdırılması davası nedeniyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı verildiği ortaya çıktı. 

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'yle SEGBİS üzerinden bağlantı kurularak ifadesi alınan E.G., "resmi belgede sahtecilik, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve örgüt üyeliği" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: KPSS, fetö
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