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Buradasınız : » » Sondaj çalışmasında tarihi eserler bulundu

Sondaj çalışmasında tarihi eserler bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hükümet Konağı yapımı için başlatılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait sütun parçaları, taban mozaiği ve insan iskeletine rastlandı.

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Sondaj çalışmasında tarihi eserler bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Hükümet Konağı'nın inşaası için Şehit Halis Şişman Mahallesi'ndeki alanda sondaj çalışması başlatan ekipler, sütun parçaları, mozaikler ve bir insana ait iskelet buldu.

Osmaniye Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar yaptıkları incelemede, bulunan eserlerin Roma dönemine ait olduğunu tespit etti.

Arkeologlar, çıkan eserleri muhafaza altına alırken, bölgede kazı çalışmalarına başlandı.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, yaptığı açıklamada, tarihi eserler ve insan iskeletinin fotoğraflarının çekilerek tutanak ile kayıt altına alındığını söyledi.

Orhan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı çalışmaların ardından, çıkan eserlerin mevcut alanda korunması veya müzeye taşınması konusunda kesin kararın verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA  

Etiketler: tarihi eser, Sondaj, Osmaniye
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