Son yılların trendi 'drone'lar her derde çare

İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri insansız hava araçları (drone) oldu. Türkiye'de de sayıları hızla artan "drone"lar hayatın pek çok alanında insanlara yardımcı olmaya başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın sonunda Türkiye'de kayıtlı "drone" sayısı 8 bin 349'u, kullanıcı sayısı ise 11 bin 839'u buldu.

Bunun yanında "drone"ların sunduğu olanaklara ilişkin farkındalığın da artmasıyla gündelik hayatta söz konusu araçların hem profesyonel hem hobi amaçlı kullanımında yeni örneklerle karşılaşılmaya başlandı.

"Drone"ların kullanıldığı alanların başında güvenlik geliyor. Yol kontrollerinde, bomba yerleştirme yönünde birtakım emareler görüldüğünde, güvenlik noktalarında ve çevrede neler olup bittiğinin tespiti amacıyla "drone"lar kullanılıyor.

Suçluları sıcak takibi ve yaşanan kovalamacalarda "drone"lar, güvenlik güçlerine katkı sağlıyor.

Orman teşkilatı da teknolojinin sunduğu bu olanaktan yararlanmaya başladı. Orman yangını sonrasında kaybedilen yeşil alanın tespiti, haritalandırılması ve yürütülecek ağaçlandırma çalışmalarında "drone"ların katkısı alınıyor.

"Drone"lar umut oldu

"Drone"lar, afet, acil durum, kazalarda hayati roller de üstlenmeye başladı.

Örneğin, Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalarda "drone"lardan yararlanıldı.

Benzer durumlarda kayıp kişilere hızla ulaşılması amacıyla termal kameralarla donatılmış "drone"lar kullanıma alındı.

Cankurtaran ekipleri de "drone"larla takviye edildi. Plajlarda belirlenen güvenli alanlar dışına çıkanlar, "drone"ların yardımıyla tespit edilip cankurtaranlarca uyarılıyor.

Bunun yanında, "drone"lar, arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin tatbikatların bir parçası oldu.

Emlakçı "drone"lar

"Drone"ların sunduğu olanaklardan yararlanan bir başka sektör emlakçılık oldu. Örneğin, temel aşamasındaki 30 katlı binanın 25. katından, güney cephede gayrimenkul almayı düşünen bir müşteriye drone kullanarak 25. katın manzarası gösteriliyor. Böylece, alıcının kafasındaki "Bu katı alırsam manzara nasıl olur?" sorusunu yanıt veriliyor.

Meraklı köylülerin yardımcısı

Köylüler, köylerinin yakınına gelen yaban hayvanlarını "drone" yardımıyla tespit edebiliyor.

Elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinde "drone"lardan yararlanılmaya başlandı. "Drone" yardımıyla arızaların yeri ve türü daha hızlı tespit edilir hale geldi. "Drone"lar böylece karanlıkta geçen sürelerin azalmasında rol üstlendi.

İstanbul'un su havzalarının denetiminde "drone"ler kullanılmaya başlandı.

Servis yapan, kurbanlık kovalayan "drone"lar

Bitlis'te bir tepede nöbet tutan koruculara yapılan tatlı ikramında servisi "drone"lar yaptı.

Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanlara müdahale etmek için kurulan "kurban yakalama timinde"," drone"lara da yer verildi.

En özel anda yanı başınızda

"Drone"lar kimi zaman da en özel anlarda yardıma koştu. Bir genç, kız arkadaşına "drone" ile indirdiği yüzüğü vererek evlenme teklif etti.

Bazı firmalar ise "drone"larla tanıtımlarını ilginç hale getiriyor. Düzenlenen tanıtım etkinliklerinde "drone"larla katılımcılara hediyeler dağıtılabiliyor.

Ticari kullanımda eğitim şart

Mevzuata göre, 25 kilogram üstü İHA'lar veya ticari İHA kullanıcıları için eğitim alınması zorunluluğu bulunuyor. Bu kilogram altındaki araçlarda ve hobi amaçlı İHA kullanıcıları için eğitim alma zorunluluğu bulunmuyor.

Ticari İHA kullanıcılarının; İHA sisteminin üreticisi, yetkili temsilcisi, üniversiteler, teknolojik araştırma geliştirme çalışması yapan merkezler veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonları tarafından verilen eğitimleri alması gerekiyor.

Halen ticari amaçlı eğitim vermek için Türkiye'de uygun görülen 6 kuruluş bulunuyor.

Ayjet, Hacettepe Teknoloji· Ar&Ge Merkezi·, Aerotech, İlke Eği·ti·m ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 19 Mayıs Üni·versi·tesi· Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Hava Kurumu Üni·versi·tesi· Rektörlüğü bu kapsamdaki eğitimleri verebiliyor.