Son Olağanüstü Hal KHK'sı yayımlandı

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi.

Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği'nin de aralarında olduğu 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kapatıldı.

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile:

- Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri'nden bin 126, Hava Kuvvetleri'nden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi.

- Adalet Bakanlığı'ndan aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

- 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel ihraç edildi.

- Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

Kaynak: AA