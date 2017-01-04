'Son çırpınışlar artık, terör bitecek'

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında sağ bacağına ve göğsüne isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan çevik kuvvet polisi Mesut Darakçı, İstanbul'daki özel bir hastanede 24 gün süren tedavisinin ardından Adıyaman'daki babaevine getirildi.

Darakçı, babaevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın bir anda olduğunu ve olay anını hatırlamadığını belirtti.

Olay sonrasına ilişkin "Etraf mahşer yeriydi" diyen Darakçı, "Daha sonra yaralı arkadaşlarımı ambulansla hastaneye getirdiler. İstanbul'da özel bir hastanede 24 gün tedavim sürdü. Bacak, baldır ve göğüs kısmımda şarapnel parçası vardı. Burun ve gözümden ufak bir ameliyat geçirdim." dedi.

15 Temmuz'da göreve başladı

Son zamanlardaki terör saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Darakçı, "Bu saldırılar terörün bittiğini gösteriyor. Son çırpınışlar artık. İnşallah terör bitecek. Patlamada yaralananlar olduğu gibi şehit olanlar da vardı. Silah arkadaşlarım devrelerim yaralandı. Allah rahmet eylesin şehitlikleri kabul olsun. Vatan sağ olsun. Ben 7 aylık polisim. 15 Temmuz darbe günü mesleğe başladım. Allah bir daha ülkemize böyle kötü günler göstermesin."

"Üç oğlumu da vatan uğruna kurban ederim"

Gazi polis memurunun babası Mehmet Darakçı ise patlama anını hatırlamak istemediğini belirterek, patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı yaralananlara da acil şifalar diledi.

"Türk milletinin başı sağ olsun" diyen Darakçı, şöyle konuştu:

"Çok şükür oğlumda gazi oldu. Mutluyum. Tabi şehitlerimize de üzülüyorum. Gazi ve şehit olmak herkese nasip olmaz. Ülkemizi kana bulayanlar inşallah muvaffak olamayacaklardır. Teröristler biz dik durduğumuz müddetçe vatanımızı bölemeyecektir. Üç oğlum var. Üçünü de vatan uğruna kurban ederim. Bu dış güçlerin oyunu. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Vatanımızı kimseye parçalatmayız. Vatan ve milletimiz sağ olsun."