Son bir haftada 93 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, terör örgütü PKK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olan Şırnak ile Irak’ın kuzeyine operasyon yaptı.

Son bir hafta içerisinde 3’ü sözde lider kadroda 93 terörist etkisiz hale getirildi.

27 adet piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği olmak üzere 31 silah ele geçirildi.

15 adet EYP ve 21 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 507'ye yükseldi.

Kaynak: TRT Haber