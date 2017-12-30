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Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya yönelik operasyonlarda son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Batman, Mardin kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda, 22 - 28 Aralık tarihleri arasında 53 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 14 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 3 av tüfeği ile 75 kilogram amonyum nitrat, 6 el bombası, 3 bin 184 mermi, 7 havan mühimmatı, 1 top mühimmatı, 12 RPG-7 mühimmatı, 15 de RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

14 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Operasyonlarda PKK'ya ait 54 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın gelir kaynağı olan 185 bin 10 paket kaçak sigara da ele geçirildi.

22 - 28 Aralık arasındaki operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

TRT HABER

Etiketler: tsk
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