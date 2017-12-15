Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 8-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde PKK/KCK terör örgütüne karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, bu kapsamda Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman ile Irak'ın kuzeyinde Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 8-14 Aralık'ta çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirilirken 4 piyade tüfeği, 5 hafif silah, 5 mayın, 1 havan mühimmatı, 5 kilogram patlayıcı, 681 kilogram amonyum nitrat, 0,5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 8 el bombası, bin 371 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 64 RPG-7 roketatar roketi, 25 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 13 fünye, 30 şarjör, 3 telsiz, 5 el dürbünü, 1 gece görüş dürbünü, 128 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp ele geçirildi.

Silah mevzileri imha edildi

Teröristler tarafından kullanılan 63 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen 27 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlarda ayrıca, 112 kilogram 500 gram kubar esrar, 11 kilogram toz esrar, 103 bin 500 paket kaçak sigara, 3 bin 95 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hudut bölgelerinde yapılan denetimlerde ise yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 892 kişi yakalandı.

Açıklamada, operasyonlarda bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, TSK'nın Astana mutabakatı kapsamında, İdlib'de Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı da hatırlatıldı. TSK tarafından bölgede üç gözlem noktasının oluşturulduğu, diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.