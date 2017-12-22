Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürütülen operasyonların haftalık ayrıntılarını aktardı.
15-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 32 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3'ü sözde lider kadrosunda bulunuyordu.
Operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 109 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.
Teröristlere ait roketatarlar, ağır silahlar, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.
Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişi de yakalandı.
Kaynak: TRT Haber