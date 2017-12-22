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Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda üçü sözde lider kadrodan olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 17:02



