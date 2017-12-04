Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Kasım - 4 Aralık 2017 tarihleri arasında bin 438 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 11'i ölü, 16'sı sağ, 5'i teslim olmak üzere 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, arananlar listesi turuncu kategoride bulunan Bilal Serhat Sarıtaş, gri kategoride bulunan Şahabettin Naşa ile sözde üst düzey sorumlulardan Hamdüsena Atala da yer aldı.

Operasyonlarda PKK ile irtibatlı 246, DEAŞ ile irtibatlı 69, FETÖ ile irtibatlı 664 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 433 sosyal medya hesabı incelendi, 175 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

TRT HABER

