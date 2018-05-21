Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri son bir hafta içerisinde terör örgütü PKK'ya 1388 operasyon yaptı.

11'i ölü, 8'i sağ ve 2'si teslim olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ ile irtibatlı 527, PKK ile irtibatlı 190, DEAŞ ile irtibatlı 35 ve aşırı sol örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 17 bin polisin katıldığı uygulamalarda 19 bine yakın okul çevresi kontrol edildi.

Kontrollerde, 236 aranan şahıs yakalandı. 150 okul servis aracına da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: TRT Haber