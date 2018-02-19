Son bir haftada 16 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde başarıyla devam eden terör operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirildi.

Güvenlik güçleri 12-19 Şubat arasında 1103 operasyon yaptı. Operasyonlarda 4 ölü, 9 sağ, 3 teslim olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında arananlar yeşil listede bulunan DHKP/C terör örgütü mensubu Nurhan Yılmaz ile DEAŞ'ın sosyal medya sorumlusu ve öldürülecekler listesini oluşturan Irak uyruklu Amanı Mahmood da yer aldı.

4572 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 30 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Teröristlere ait 4 roketatar, 26 Kalaşnikov, 5 Biksi, 3 Kanas olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katılan 786 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber